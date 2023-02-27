南投立委補選，國民黨立委王鴻薇、謝衣鳳及費鴻泰，27日到南投力挺立委候選人林明溱；針對林明溱遭抹黑，王鴻薇認為那是在轉移民進黨醜聞與無能的焦點；謝衣鳳說，民進黨讓南投吃不到茶葉蛋，讓林明溱趕快進立院，南投人才能吃到蛋。

王鴻薇指出，民進黨主席賴清德為爭取上任後第一場勝利，當做競逐大位的紅地毯，民進黨無所不用其極的潑髒水、鋪天蓋地的不實謠言抹黑。民進黨副祕書長黃建嘉，竟然抨擊她與林明溱是「詐騙兄妹」，說他們詐騙選舉補助款，請問民進黨，蔡培慧選縣長的補助款領多少錢？她明天會去告民進黨和賴清德抹黑。

王鴻薇指出，賴清德認為這場選舉若能成功，就可以蓋過他的子弟兵陳宗彥醜聞；此外，台南88槍擊案主嫌落網，查下去可能影響未來選總統，所以就用這次選舉掩蓋醜聞。民進黨執政缺水、缺電、缺蛋、缺藥，因此試圖用南投補選掩蓋治國無方；提不出牛肉、提不出福國利民的政策，抹黑絕不能贏得選舉。

謝衣鳳表示，去年吃不到香腸、今年吃不到茶葉蛋，民進黨執政以來，去年進口鮮蛋最多，說用在食品加工和餐飲業，但是南投卻買不到蛋炒飯跟茶葉蛋，政策是不是出了問題？只有送林明溱進立法院，才能讓人民吃到香腸、吃到茶葉蛋。