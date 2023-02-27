新北市未登記工廠改善計畫期限將至，若逾期未提出可依法停止供電、供水及拆除，經發局表示，新北市有近4000家廠商申請納管，目前已有近6成的業者提送改善計畫申請案，提醒已申請納管的工廠，無論是否已通過納管，務必於3月20日前提送工廠改善計畫，把握最後合法轉型的機會！

經發局表示，近期開始每日湧進百件工廠改善計畫申請，預計在截止期限3月20日前將更攀高峰。為及時因應突然增加的案件量，經發局同仁於228連假期間趕工，把握時間將申請案件登錄系統，加速業者進入改善計畫的關鍵階段。

經發局長何怡明表示，工廠管理輔導法以「全面納管、就地輔導」為原則，新北市有近4000家廠商申請納管，陸續進入就地輔導的重要環節。截至目前為止，已有近6成的業者提送改善計畫申請案，其中2月份總收件量成長速度更為顯著，展現廠商充分了解合法轉型的必要性，以及迫切合法經營的決心。

經發局補充，為協助廠商順利提出改善計畫，經發局自2月起攜手水利局、消防局加開6場「特定工廠改善計畫輔導專班」，現場提供諮詢及收件服務，以一站式方式提供服務，且特別強化協助業者釐清消防設置標準及生產排放等相關課題，加速業者提送改善計畫。目前已完成的3場輔導專班成效良好，歡迎尚未提交改善計畫的廠商，把握機會報名參加。

經發局表示，之後也將在蘆洲、樹林、汐止、五股、淡水區公所增設「行動服務櫃檯」，提供更便捷的送件管道。