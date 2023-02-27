前綠委林豐喜之子林維新本月20日於能高越嶺古道東段五甲崩山墜谷身亡，事隔6日，一名49歲嚴姓女山友也在附近失足墜谷，且與林墜落處相差1公里，救難人員今下午下切找到人，但已失去生命跡象，目前正將人搬往空曠處，協請直升機將人吊掛下山。

一行15人登山隊伍利用228連假期間攀登能高越嶺古道全段，24日從西段南投屯原登山口進，原預計26日從花蓮銅門下山，但下山當天上午，嚴女不慎在五甲崩山附近稜線上失足墜落山谷，隊員呼喊其名未獲回應，領隊便嘗試下切找人且有發現登山杖，但現場地勢相當陡峭，具危險性，因此折返並撥打119報案。

花蓮縣消防局26日接獲通報後，隨即集結成隊上山救援，該團領隊則是先帶其他團員下山，並與救難隊員約在天長隧道碰面，一同至現場找人。雙方下午會合後，並入山搜救，終於在今天下午於邊坡找到嚴女，不過人已失去呼吸心跳，目前正將人移往步道適合吊掛之處，以利直升機接手帶她下山。

據了解，嚴女與林維新均在路徑較為破碎且坡度陡達75度的五甲崩山失足，兩人墜落處僅差1公里。