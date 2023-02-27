「大學姊」林筱淇去年底辭去台中市影視基金會職務後，動向備受關注，她近日在臉書貼出到台北拍宣傳照的照片，被詢問是否為「選舉照」？林四兩撥千金說是「萬用照」。民眾黨台中市黨部未證實林是否參選立委，但強調林筱淇、民眾黨發言人楊寶楨若願意為黨而戰，一定會支持。

外型亮麗的林筱淇離開盧秀燕團隊後，近來頻頻上政論、廣播節目，暢談過去在悠遊卡公司、台中市府任職的相關經歷，外界揣測她可能代表民眾黨參選立委，且因她目前戶籍仍在台中，最可能投入居住地北北屯，挑戰民進黨現任立委莊競程；另也可能參選太平、大里區，挑戰民進黨現任立委何欣純。

民眾黨台中市黨部主委江和樹對此表示，選舉沒有什麼不可能，市黨部已與多位有相當知名度的地方人士接觸，但提名太早可能是個傷害，預計6、7月，等藍綠人選底定後才會正式提名；「大學姊」本身有知名度、楊寶楨也有知名度，她們若願意為黨而戰，一定會支持。

面對外界詢問是否拍「選舉照」，林筱淇四兩撥千金指是「萬用照」，但對於外界傳出他可能挑戰莊競程或何欣純，林筱淇說，目前沒有參選的計畫，大家太看得起了，拍宣傳照是因為有出書的計畫。

江和樹則強調，民眾黨在台中這一戰不會缺席，黨內目前也在等待無黨籍立委黃國書是否會被民進黨徵召；另第1選區的部分，若無黨籍現任議員陳廷秀有意與國民黨合作、投入立委選戰，民眾黨也一定會全力支持。