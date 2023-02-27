香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案震驚社會，死者頭顱昨（26日）在湯鍋內尋獲，呈現被煮透的狀態，且有被撞擊的痕跡。不過，死者軀幹、雙手還沒找到，警方懷疑兇手曾把人肉湯倒入廁所或水溝意圖毀屍滅跡，召集渠務署人員檢查沙井等較遠的地方，可惜尚未出現進展。

根據《香港01》報導，被拘捕的5名嫌疑犯均不配合，導致死者殘肢的下落難以調查；警方懷疑嫌犯可能把人肉湯倒進廁所或水溝毀滅證據，時間一久會被沖到更遠處甚至大海，昨（26日）派出渠務署人員檢查沙井等較遠的地方，目前尚未尋獲，估計嫌犯把脊椎骨、手骨等大型殘骸帶到別處丟棄，將派員循涉案車輛行車路線、監視器、定位點等。

據悉，蔡天鳳欲賣掉前夫一家所居住的豪宅引來殺機，警方在大埔龍尾村一間小屋裡，找到削肉機、電鋸和菜刀等分屍工具，更在冰箱內找到蔡天鳳的雙腳殘肢，現場還看到2鍋煲好的湯，經過法醫檢驗後，在其中一鍋湯中找到蔡天鳳的頭顱，初步算完整但有撞擊痕跡，而軀幹和雙手正在尋找中。