美國中央情報局局長威廉．伯恩斯（William Burns）說，美國獲得的情報顯示，中共國家主席習近平已指示他的軍隊「在 2027 年之前做好準備」入侵台灣，但是鑒於俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的經驗，他目前可能對於中共侵台的能力仍存有疑慮。

據《美聯社》報導，伯恩斯在周日播出的電視採訪中強調，即使軍事衝突並非不可避免，美國也必須「非常認真地」對待中共最終想要控制台灣的願望。

「我們確實知道，正如已經公開的那樣，習主席已指示中國軍隊領導人，解放軍準備在 2027 年之前入侵台灣，但這並不意味著他決定在 2027 年或任何其他年份入侵」，伯恩斯在 CBS 的《面向全國》節目中說道。

伯恩斯認為，「我們的判斷至少是習主席和他的軍事領導層對他們現在是否能夠完成入侵仍存有疑慮。」他說。

面對北京越來越多地武力展示，台灣獲得美國官方多次表達支持。雖然白宮一再強調美方的對台政策沒有改變，但美國拜登總統曾多次口頭表示，如果中共武力入侵，美國軍隊將保衛台灣。

伯恩斯表示，在俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭後，美國和歐洲盟友對烏克蘭的支持目前可能對中國官員起到潛在的威懾作用，但他表示，台灣未來遭到武力入侵的風險只會增加。「當中共審視普丁入侵烏克蘭的經歷時，可能會要求共軍強化能力上有疑慮之處」，「因此使用武力的潛在風險在未來十年仍會持續增加，在經過非常仔細地觀察後，我們發現這是很明顯的趨勢。」