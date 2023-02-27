《菸害防制法》修正通過，納管加熱菸及載具、禁止電子煙，並將禁菸年齡提高到20歲以上，嘉義市政府衛生局辦理「戒菸成功WIN贏健康賺獎金活動」，即日起癮君子到合約院所由專業人員幫忙戒菸，還能拿獎金。

嘉市府衛生局舉辦「戒菸成功WIN 贏健康賺獎金活動」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市府衛生局表示，結合本市62家戒菸治療特約院所舉辦「戒菸成功WIN 贏健康賺獎金活動」，自今年1月1日至10月31日前，到各戒菸服務合約院所完成戒菸方案，就可參加抽獎。

有3項抽獎機會，一是轉介免費戒菸專0800-63-63-63，並實際接受服務者；二是戒菸滿3 個月由戒菸治療特約院所追蹤戒菸成功者；三是戒菸3個月成功者持續戒菸至6個月者；3項抽獎獎金各是200元、2000元、5000元禮券。

嘉市府衛生局表示，戒菸有專業醫事人員幫助，成功率可大幅提升4至6倍，約20％至30％，想戒菸民眾可至本市62家特約院所戒菸門診，尋求專業戒菸團隊「客製化」量身打造個人戒菸計畫，讓戒菸事半功倍。

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