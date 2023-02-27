苗栗縣公館鄉觀光新亮點「客家文學花園」，苗栗縣政府近期持續辦理第3期工程規畫，將再爭取中央1.3億元經費，並已同步展開促參案的招商作業，未來5公頃大的「客家文學花園」，將結合對岸的出磺坑礦業歷史現場景點，以及大湖、泰安景區，成為苗栗另一處觀光遊憩帶。

客家文學花園基地以公館鄉福德村南側、後龍溪畔約18.5公頃的公有地為規畫範圍，園區交通便捷，鄰近台72線快速道路、台6線公路與台3線交界口，園區將規畫「客家文學館」、「客家文學花園」，並設有客家文學故事展場，包括文學典藏、特展空間與服務區，藉此表彰大文學家，預計成為具有感染力的文學基地。

苗栗縣公館鄉觀光新亮點「客家文學花園」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府文化觀光局指出，園區開發計畫，爭取客委會補助分3期興建，其中1、2期工程包括區內道路、停車空間、活動廣場、賞景步道、休憩設施、濕地水岸景觀、意象梯田、遊客中心等設施都已相繼完成。

目前規畫中第3期工程，將施設園區內花園景觀、停車場及入口綠美化、客家文學館及其周邊景觀設計，還有整修室內外展演場所等工程，將以傳承客家精神與文學涵養為目標，打造1處在地文藝展演場域。

文觀局表示，第3期工程預計將再爭取1.3億元經費施設，現階段已獲客委會補助1000萬元辦理規畫。未來園區約有5公頃大，目前以OT及BOT促參案招商，最快今年5月順利完成作業，可供業者規畫施設旅館或相關遊憩設施，營運期限為50年，可望成為公館地區旅遊新亮點。