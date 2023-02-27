身兼DJ、歌手、電音製作人於一身的DAPUN大胖，與創作女聲米亞若推出限定單曲〈有你陪〉，釣出GINO獻聲又「獻身」，10多年未進錄音室的他唱跳實力不減，不僅跨刀唱RAP還在MV中帥氣勁舞，也因此啟發GINO出個人單曲的念頭。

DAPUN大胖與米亞若推出〈有你陪〉。（The Punch Production提供）

DAPUN前年放棄美國矽谷工程師高薪返台追音樂夢，曾在加州知名夜店放歌闖出名號的他，擅長演繹各類EDM曲風，作品中更常穿插與其他優秀音樂人的合作。近期因與米亞若一起上節目而搭起友誼橋樑，DAPUN大胖為她量身訂做全新單曲〈有你陪〉，由於歌詞講述時下男女直球對決的愛情觀，2人討論後決定為這首節奏明快的求愛情歌加入男聲RAP，為歌曲增添聽覺飽滿度及浪漫感。

DAPUN大胖與米亞若推出〈有你陪〉。（The Punch Production提供）

GINO為DAPUN的新單曲獻聲又獻身拍MV。（The Punch Production提供）

在舞蹈老師牽線下，邀來GINO助陣，他說：「既緊張又興奮。」而10多年沒進錄音室錄音的GINO直言對一切都很陌生，甚至連進錄音室後都差點把自己反鎖在裡面無法出來上廁所，讓他直呼好糗，笑說：「我都忘了錄音室有兩道隔音門，結果第一次錄音時錄到一半想尿尿，急著想開門卻忘了門怎麼開，後來還是DAPUN大胖老師出來解圍及時處理才順利化解『內急』危機。」

除了跨刀為〈有你陪〉獻聲，GINO也入鏡MV，因邊軋戲邊練舞，一度體力變差無法跳，差點讓MV「開天窗」。GINO表示因拍戲常日夜顛倒，拍MV前夕又因軋戲沒睡覺，幾度有點體力不支，為了求好他咬牙撐住，更在拍MV時，反覆跳了20幾次，苦笑說：「舞蹈功力一天天退步，這次是軋戲拍MV蠟燭兩頭燒，還好老天爺幫忙、信念夠堅定，終於完成。」