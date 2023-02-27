高雄拉阿魯哇族2023年桃源區美瓏社聖貝祭（Miatungusu）27日在美蘭祭儀場舉行，邀請到關島台灣辦事處處長嚴樹芬、美國在台協會高雄分處處長黃東偉等人到場同樂。

聖貝祭是拉阿魯哇族最重要祭典，相傳族人原居地在東方，曾與矮人共同生活，矮人視聖貝為太祖（貝神）居住之所，每年舉行大祭以求境內平安、農獵豐收、族人興盛。族人離開原居地時，矮人贈以一甕聖貝，族人也如矮人般舉行聖貝祭。現今族人將依天數分別為初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭為期六天的傳統祭儀濃縮至一天舉行。

拉阿魯哇族耆老謝垂耀說，今年2天的聖貝祭，秉照過去傳統儀式進行，族人們從前置到舉辦祭典都相當辛勞，也感謝遠道而來的長官貴賓。而拉阿魯哇族青年陳思凱也表示，這次聖貝祭典的最大特色亮點，是有更多年輕人參與其中，期望透過祭典及族語文化營的舉辦，如同今年的主題－生根，將語言向下紮根，傳承、歌舞自己的文化。

高雄拉阿魯哇族2023年桃源區美瓏社聖貝祭（Miatungusu）27日在美蘭祭儀場舉行，美國在台協會高雄分處處長黃東偉（前）到場同樂。（原民會提供／林瑞益高雄傳真）

黃東偉說，感謝高雄市政府原民會的邀請，讓他更了解拉阿魯哇族的文化，讓他收穫很多。美國也是一個多元化的國家，能有此機會認識此文化，是他的榮幸。

今年的聖貝祭活動透過網路轉播，讓更多民眾了解聖貝祭文化。高雄市政府祕書長郭添貴表示，高雄市是擁有全台灣原住民16族群的城市，豐富的族群文化是高市的寶貴資產，很高興受邀參與拉阿魯哇族聖貝祭，市長陳其邁也非常重視原住民族教育文化發展及原鄉建設推動，希望透過這一系列活動，凝聚族人文化認同，並傳承特有文化儀式。