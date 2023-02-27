每次遇到多天連假，如何讓家中孩子放電變成爸媽的課題，醫師提醒，家長可依孩子的年齡將遊戲分為3階段。0至2歲以探索遊戲及感覺動作遊戲為主、2至6歲開始發展出象徵性及假裝遊戲、7歲以上的孩子已經懂事，可學習有複雜規則的桌遊或球類競賽遊戲，應跟隨孩子的引導，並在一旁適時給予協助。

部立桃園醫院。（資料照）

部立桃園醫院新屋分院復健科職能治療師賴沛吟表示，0至2歲以探索遊戲及感覺動作遊戲為主，這階段的孩子會透過5感去探索環境，喜歡到處移動、摸摸東西、將玩具放入嘴巴咬咬看。而與0至2歲孩子玩遊戲時，可給予他們安全的環境去探索，包括去草地上奔跑、在落葉堆裡玩、去沙坑挖沙，或是可以準備1盆水讓他們玩，滿足探索這世界的欲望。

賴沛吟說，2至6歲開始發展出象徵性及假裝遊戲，他們會拿杯子假裝喝水、假裝吃東西，甚至在3歲後會發展出更複雜的社會性遊戲，這時可以跟孩子玩家家酒遊戲，訓練他們的社交技巧，或是可以模擬小型社會，增加他們對生活中不同角色的認知。此外，2至6歲的孩子也會開始發展建構遊戲，喜歡將積木拼成各式物品，這時可以給孩子積木、黏土等玩具，藉此訓練空間概念。

賴沛吟表示，孩子在7歲之後，認知會變得更加成熟，開始和他們玩有複雜規則的桌遊或球類競賽遊戲，訓練他們更高階的認知、邏輯思考、問題解決及遵守規範。另也提醒家長，在與孩子遊戲時，要跟隨孩子的引導，觀察孩子如何遊戲並給予孩子時間做出反應，若孩子在遊戲過程中遇到困難，也不要太快幫孩子解決，可以先等待一下，看孩子如何自己解決再給予協助。