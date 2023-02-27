高雄市鳳山區傳出業者將設置一座全國最大儲能場，引起地方居民反彈，憂慮未來安全問題。緊鄰儲能場預定地的鎮北里將於本(112)年3月5日上午10時在鎮北國小大禮堂召開協調會議，希望能夠守護居民的安全！

根據鎮北里的里長趙志成臉書指出，有業者規劃將在鳳仁路原「高旗工家」學校內設置儲能場，高雄市政府逕行發給建照，未經里民同意，完全不顧民意。

趙志成里長質疑，未來儲能場設置完畢後，是否會造成周遭的居住安全？已經引起附近住戶的惶恐不安。

附近居民也舉台南的事例指出，台南九崴天然氣發電廠，連藍綠議員都反對，民進黨議員陳碧玉當時也說，電廠離住宅區太近，要求重新選址。最後表決，出席議員全數舉手贊成不同意九崴開發案。

居民另外也提出數個事例，質疑儲能場的安全性。例如《環境資訊中心》2022年6月29日曾報導，韓國於2017年迄今，已發生30起火災事故；龍井儲能場於2017年3月也曾發生火災。

此外，內政部消防署109年10月號《消防月刊》也記載，轄區消防分隊曾搶救一處鋰電池儲放場所貨櫃的火災，並且分析鋰電池災害恐產生微量毒性氣體。

趙志成里長表示，在他的要求之下，高市府有關單位以及業者將與里民舉行協調說明會，時間訂於本(112)年3月5日上午10時在鎮北國小大禮堂召開（高雄市鳳山區鳳北路170號），他呼籲里民踴躍參加，守護居住安全。