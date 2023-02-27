許多情侶之所以交往可能有很多因素。一位女子表示，男友雖然對她很好，但是又瘦又黑還有大眼睛，讓她希望男友和她的朋友見面時能戴上口罩，因為她真的覺得很醜，不知該如何是好。對此，有過來人指出，最簡單的方法就是直接分手，或是她可以趁一起逛街時幫男友改造，或是讓男友進行醫美諮詢，只要有愛都不是什麼大問題。

原PO在Dcard以「真的覺得男朋友很醜怎麼辦？」為題發文表示，男友對她很好，但是因為又瘦又黑、眼睛大，臉型跟ET很像，她嘗試讓男友吃胖、變白都沒效果，讓原PO相當困擾，直言雖然看久習慣後她能接受，但久沒見面時就會覺得男友醜到讓她不想多說話，她能趕快走人就走人，「甚至會希望他見我朋友的時候可以戴上口罩」。

對此，許多網友紛紛回應，「就代表沒有很喜歡吧，我第一次看到我男友覺得他很醜，自己講也心疼1分鐘，後來在一起，突然發覺為什麼男友越看越帥，所以我很相信情人眼裡出西施這句話」、「笑死，喜歡他是個稱職的工具人吧」、「因為ET對你很好就選擇跟他在一起妳也蠻厲害的」。

有過來人則分享，自己現任男友的長相也不符合她的審美觀，相較之下前男友又帥又高還有腹肌和人魚線，在路上會被女生搭訕，但現任成熟又不失幽默、脾氣好、情商高、溫柔體貼又細心，內在相當適合自己，「所以即便他長相不符合我審美觀，我仍然想好好把握這個和我靈魂如此契合的人」；另外由於現任對穿搭、香水、飾品等有興趣，因此即使長相並非完美還是很有型，不會被人說長得很醜。

過來人指出，原PO可以嘗試改造男友外表，趁著一起逛街時贈送一副好看又適合的眼鏡或墨鏡，同時也可以幫忙男友穿搭變得有型，或是建議男友嘗試進行醫美動刀、打玻尿酸、肉毒針等，「妳真心愛男友的話，這些都不是什麼大問題，看妳有沒有心而已，最簡單的方式當然就是直接分手，去找一個符合妳審美觀的人」。