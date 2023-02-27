一名網友日前和兒子拍合照，照片是與水上飛機機尾的合影，回家後他卻發現照片另一「看點」，竟是在他身後有2名幼童正忘情舌吻，分享照片笑說「回家看照片才發現後面劇情正在超展開」，照片吸引2.3萬人按讚，不少人紛紛認為照片中其他路人的表情才是真正的有趣看點。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享他與兒子的合照，該照片是父子倆與水上飛機「VH-SXF」機尾的合影，原PO把兒子放在肩上開心合影，沒想到回家後看照片，竟發現他們身後有兩名幼童在「忘情舌吻」，照片中女童伸出舌頭朝男童吻去，原PO說「回家看照片才發現後面劇情正在超展開」。

照片曝光吸引2.3萬人按讚討論，共7百多則留言，「回家欣賞旅遊照片，發現主角不是自己」、「難分難舌，舌我騎誰，依依不舌」、「說不定10幾年後他們再相遇，會發現他們早已狂野過」、「女孩子矜持一點，不要主動伸舌頭」、「外國人比較開放」、「其實只是在扮鬼臉，大家也太會編劇了」。

還有不少網友認為照片後方民眾的表情也相當有趣，有名高壯黑衣男子手遮嘴巴，臉上疑似露出驚訝神情，也有黃衣、褐衣男童的表情相當錯愕，網友留言「黃衣人：那兩個在衝X小朋友」、「路人表示母湯」、「這張照片每個人的表情都好有戲唷」、「這張照片後面的劇情真複雜」。