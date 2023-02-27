投資有賺有賠，每個人都應該更加謹慎小心，以免後悔莫及，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖投資失利關鍵，其中生肖虎投資時會有虛榮取向，即使不懂也要擁有最熱門的投資標的，生肖龍在投資時對於獲利設定容易驕傲自大，生肖豬則是喜歡走大眾投資路線，即使察覺不對勁時，眼看大家仍繼續持有，也不願放手。

▍生肖鼠：緊張過度，自廢武功

雖然生肖鼠具有不貪心的優點，也保有警戒心，會經常關注市場最新動態，因此不容易遇上大波段的風險而渾然不覺，然而，敏感神經太發達，一遇風吹草動，就開始擔心虧損，只要投資標的略有盈利，就想儘快落袋為安，常因此錯過更大漲幅而捶心肝。

▍生肖牛：相信自我，對抗專業

生肖牛相對冷靜理性，且願意尋求專業協助，然而，表面上會接受理專的意見，實際上卻總想證明自己眼光不錯，所以在研究分析之後，便開始依自己的想法逆勢而為，即使出現負數，還是堅信時機未成熟，市場會還公道，直到大賠才會清醒。

▍生肖虎：價值取向，短期修正

生肖虎在投資時會有虛榮取向，即使不懂，也要擁有最熱門的投資標的，寧可賺得不多，但不能空手等待。與人聊天時，談到投資產品就猶如談到自己的寵物一般，在乎血統和價格，認為好東西自然有長遠價值，因此不怕買貴，但最後容易在本益比修正時受到教訓。

▍生肖兔：狡兔三窟，照料不及

生肖兔相信「不要將雞蛋放在同一個籃子」理論，會為了分散風險而採取較複雜的投資方式，甚至連種類也多多益善，然而各種產品性質不同，每種都需花心血去關注，最後就弄得自己疲累不堪，形同放養，總要等到存款數字少了一位數，才發現大事不妙。

▍生肖龍：野心太大，紙上富貴

生肖龍對於財富自由的標準比一般人更高，造成投資時對於獲利率的設定容易驕傲自大，但若遇到空頭趨勢，可能因獲利太低而不滿足，就在繼續撐下去的過程中，原本可以掌握的賺頭也成了過眼雲煙。

▍生肖蛇：貪婪霸氣，梭哈對賭

生肖蛇容易把賺取蠅頭小利看做是浪費時間，他們預期回報率多半從2成開始起跳，看似格局非凡，但若不具專業背景，等於是將自己的資金當做賭博，儘管運勢好時可能有傲人獲利，但不會就此收手，在沒有嚴謹控管資金的情況下，大賠永遠超過大賺的可能。

▍生肖馬：隨興所至，游擊作戰

生肖馬投資較缺乏計畫和整體性，只要看到能賺錢的都想嘗試，出手的機會與頻率過多，造成無暇弄清楚手上產品特性，即使有時間，多半會用來關注其他賺錢機會，而不願下功夫做足功課，最後容易導致場面失控。

▍生肖羊：執著不放，永不妥協

生肖羊面對投資時常顯得強硬頑固，尤其當行情偏離原先預期時，不但會自我安慰，甚至還會加碼買進攤平，同時暗自慶幸有低點可追加補貨，將來回報必然更可觀，等行情已經腰斬時，不但不會被打醒，反而更抱定了長期抗戰的必死決心，精神可歌可泣。

▍生肖猴：善於比較，沉不住氣

生肖猴看到投資不如預期，或新聞有負面訊息時，當初看好的原因就瞬間消失；發覺親友投資賺錢，自己卻沒賺到時，立刻調整標的，表面上會說機動檢討，實際上只是想換換手氣，找個和磁場相合的投資管道。在尋覓中，不知不覺就失利了。

▍生肖雞：急功近利，怕東怕西

生肖雞投資敏銳度雖高，可惜欠缺細水長流耐性，對出手時機的判斷大致沒問題，但常因擔心夜長夢多，而用短線操作來規避風險，並同時增加落袋為安的踏實感，然而這麼做的結果是耗損時間精力，弄得自己疲憊不堪，常常還沒獲利，白忙一場。

▍生肖狗：誤信專家，缺乏紀律

生肖狗深知技術和消息面重要，所以投資前喜歡做功課，然而，把財經專家的話奉為圭臬，信任過頭，為了擴大獲利，砸鍋賣鐵，投入過多，當預測失準時，卻又不執行專家提到的停損動作，把錢賠全部。

▍生肖豬：從眾心理，預設立場

生肖豬投資時偏愛走大眾路線，認為能吸引大多數人注意就一定是好的，即使察覺不對勁時，眼看大家仍然繼續持有，就緊緊跟著，深怕錯過賺錢機會，也因為這樣容易被市場坑殺，被割韭菜後難記教訓，會一再重蹈覆轍。