春天腳步漸近百花陸續綻開，雲林縣北港鎮有不少賞花祕境，其中位於北港警分局旁的分局小公園，數株粉紅風鈴木已盛開，是在地人才知道的賞花景點，另外南陽國小、糖廠、堤防公園也有風鈴木與櫻花，228連假眾多遊客到北港朝天宮參拜，車子停在國小、糖廠、堤防周邊，直說「開始有春天的味道了」，紛紛駐足拍照留念。

雲林縣北港警分局旁分局小公園粉紅風鈴木盛開，是在地賞花祕境。（張朝欣攝）

北港警分局旁的社區小公園，原為國有財產局空軍軍事基地，閒置多年廢棄房舍成為環境死角，經縣議員蔡岳儒爭取經費綠美化，保留碉堡設施成為特色小公園，園內種1排粉紅風鈴木，近日持續盛開，讓前往分局洽公民眾為之驚豔，並討論起北港鎮內的賞花祕境。

北港警分局員警表示，北港鎮內的賞花景點除了分局小公園，還有南陽國小通學步道、糖廠宿舍群周邊、堤防防汛道路、水道頭文化園區，均有種植風鈴木。粉紅風鈴木開花後，接下來由黃花風鈴木登場，糖廠還有印度櫻花，又稱羊蹄甲，開花時一片淡粉紅花海，美不勝收，迎接春天的到來。

南陽國小說，10餘年前校內種植黃花風鈴木、學校周邊種粉紅風鈴木，每到花季校內黃花亮麗、校外紅花吸睛，成為民眾賞花景點，其中校外通學步道有1株粉紅風鈴木，花球特別碩大繁密，被譽為「花王」，今年花況不錯，經常有民眾特地前來取景。

北港民眾指出，北港堤防防汛道路沿途有上百公尺的黃花風鈴木，目前開始發芽，預計這幾天就會陸續開花，屆時一片鮮黃，行經時賞心悅目。附近水道頭文化園區也有黃花風鈴木，與區內10角水塔、日式建築群相映，吸引不少新人拍攝婚紗照。