總統府資政辜寬敏於今(27)日上午8點55分辭世，享耆壽97歲。消息傳出引來各界追悼，但卻有在野黨在官網發文悼念後，被一堆綠營側翼怒罵，表示辜老絕不會認同一個把立法院召委票投給國民黨的政黨。臉書粉專「綠能你不能」對此反諷指出，過去民進黨曾經有直接禮讓召委給國民黨的紀錄，且許多近年來轉型正義提案，綠委都跟國民黨一起聯手投下反對票，按照這些側翼邏輯，民進黨就是最明目張膽的國民黨同路人。

有在野黨在臉書發文悼念辜寬敏，不料卻引來綠營網友出征表示「辜寬敏不會認同貴黨投給國民黨的，別蹭了好嗎？」、「投給國民黨，發文紀念辜寬敏先生，真的很會」、「你們就當國民黨的虎仔，何必消遺辜老？」、「少蹭了，先解釋投給國民黨是什麼心態好嗎？ 小小藍標籤打死死的」、「背刺力量還敢蹭辜老…」。

「一堆綠營側翼去怒罵，表示辜老絕不會認同一個把立法院召委票投給國民黨的政黨。」綠能你不能指出，這些人大概不知道，過去民進黨曾經有「直接禮讓召委給國民黨」的紀錄吧？（不是投錯票，是直接放棄競選召委機會，白送一席）更不提許多近年來轉型正義的提案，民進黨幾十個立委可是跟國民黨一起聯手投下反對票的。按照這些側翼的邏輯，民進黨就是最明目張膽的國民黨同路人，怎麼還挺得下去？

他還在留言區PO出證據酸：時力投了一票給國民黨，叫做背叛台灣人，罪該萬死。民進黨白送一席給國民黨，叫做承擔大局、委曲求全、抗中保台，啊不就好棒棒？並同樣附上證據直批：前幾天陳椒華把召委票投給國民黨，綠營網友們氣到不行，那時力提議凍結「中正勳章」這種威權時代的遺物製作經費，這可是獨派罵了幾十年的老蔣產物啊，結果幾一大票綠營立委和藍營一起聯手反對，怎麼沒看到綠營的支持者出來罵？