又到掃墓季節，台中市消防局指出，過完年後客家人已開始掃墓，適逢228連假，民眾提前返鄉祭祖，光是掃墓高峰期26、27日連2天，台中市就發生總計62件公墓火警，讓打火弟兄疲於奔命；呼籲民眾，掃墓不燒墓，配合防火「四不二記得」要點。

台中市消防局救災救護指揮中心統計，自2月26日上午8點至深夜12點止，發生計42件、27日上午8點至截至下午5點止計20件的墓地雜草火警；除造成消防人員開著水箱車到各公墓支援、疲於奔命救災外，公墓發生火警，濃煙密布，也還對空氣造成嚴重污染。

消防局呼籲，掃墓祭祖一定要切記「四不二記得」。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市消防局指出，今年1月30日發生在大肚區白陽山、第四公墓雜草火警，燃燒大片山坡林地，燃燒面積約3公頃，當時派出大批消防人車前往灌救，且火場距離王田油庫僅1公里多，情況相當危急。

台中市消防局呼籲，掃墓祭祖一定要切記「四不二記得」，「不燒雜草、不丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火」、「記得熄滅餘燼、記得收垃圾」，掃墓不燒墓，共同維護環境安全。