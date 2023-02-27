醫師彭書昱強調，眼睛是複雜且脆弱的器官，若感覺不舒服，一定要找眼科醫師檢查。(長安醫院提供)

眼睛是結構複雜且相當脆弱的器官，萬一不慎被飛濺的異物侵入，恐造成難以抹滅的傷害。台中市60歲黃姓婦人，曾被診斷有白內障，卻不願開刀，她日前眼睛遭異物噴到，趕到不適，尋求針灸治療，卻導致黃斑部受傷，眼前一片黑，所幸經治療後獲得改善，但受傷的黃斑部已無法恢復。

這名黃姓婦人因患有白內障，幾年來都感覺雙眼視力模糊，日前她在工作時眼睛被不明異物噴到，感覺很不舒服，便聽從鄰居建議，尋求坊間針灸治療，卻在針灸時看到眼前有血絲在飄，接著眼前一片黑，趕忙到醫院就診。

檢查發現黃姓婦人雙眼有眼內出血情況，且黃斑部已經被劃傷，醫師彭書昱說，黃婦眼球出血的情況會被眼睛自行吸收，但視網膜黃斑部遭劃傷，未來可能引發視網膜剝離，也可能造成疤痕組織增生導致黃斑部皺摺等問題。

黃婦經抗生素等保守治療2個月，眼內出血症狀減少許多，彭書昱說，黃婦病況雖好轉，但她自述眼前會出現1條固定的黑線，且旁邊的物體會變扭曲，研判物體扭曲應是視網膜疤痕組織造成，黑線則是她被劃傷的位置。

黃婦幾經思考後，決定接受手術解決眼睛問題，術後眼前的血塊消失，物體扭曲的情況也獲得改善，但她被劃破的黃斑部仍會在眼前出現黑線，是永久無法恢復的。

彭書昱強調，眼睛是複雜且脆弱的器官，若感覺不舒服，一定要找眼科醫師檢查，且若工作時周遭環境可能有飛濺的異物，最好戴上護目鏡保護。