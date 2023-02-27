48歲大陸女星周迅演技精湛，在影史創下大滿貫紀錄，曾獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠，她進演藝圈前曾當過掛曆模特，獨特的氣質令她脫穎而出，當時還有「北瞿穎、南周迅」的稱號；近日攝影師公開周迅19歲時的照片，充滿靈氣的模樣引起網友討論。

攝影師南易近日在微信公眾號「孤獨是行客 孤獨的行客」中公布一組周迅的照片，透露周迅當年只有19歲，當時只知道她學民族舞出身，還拍過一部電影，「儘管非常年輕，甚至顯得稚嫩，但她卻是我所拍的人裡面表情最豐富的一個」，他誇讚周迅天生麗質，五官比例接近完美，身上還有脫俗氣質，面對鏡頭無須語言引導，天生是當演員的料，「安靜時猶如墜落人間的精靈，可一但跟她交談起來，又感到她淡然隨性灑脫的個性」。

南易表示拍完照片後周迅一直不在北京，也沒有看過樣片，這組照片一放就是三十年，這是首次對外公開，喊話希望大家幫忙轉告給周迅，他願意將保存三十年的底片送給周迅本人。

周迅19歲的舊照曝光。（圖／微博）

周迅年輕時就很有韻味。（圖／微博）

對此周迅工作室轉發該新聞並回應：「謝謝攝影師南易先生，謝謝您保管了這麼多年。」透露已經連絡上對方了。19歲的周迅五官深邃，笑起來格外動人，不少網友直誇：「她的眼睛會說話」、「30年，又好像什麼都沒變過一樣，這雙眼睛還是一如既往的清澈真誠卻好像帶著絲憂鬱讓人忍不住深入去探索」、「那時候臉頰還有嬰兒肥耶，怪可愛的」、「太靈動了，像林間小鹿」。