EMSC：土耳其東部地震規模5.2 深度僅5公里 18:472023/02/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土耳其東部發生地震，規模5.2 深度僅5公里，與月初的大地震應該無關。(圖/usgs) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，土耳其東部今天發生規模5.2地震。稍早估計規模為5.5。 路透社報導，歐洲地中海地震中心還說，這次地震的震源深度為5公里。稍早估計深度為10公里。 美P-8A反潛巡邏機穿航台海 陸東部戰區回應了 國道「紫爆」路段曝！這裡時速僅5公里 政治解決烏克蘭問題！ 王毅：各方期待中方發揮積極作用 #EMSC #東部 #5公里 #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 皇將收購韓廠 拚三年市占第一 04:102023/02/24 產業特刊 談訪歐行 王毅：中歐和平穩定 新冷戰就打不起來 12:582023/02/24 國際 出遊注意！國三南下中寮隧道3車追撞 回堵5公里 11:242023/02/26 社會 快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 08:422023/02/24 社會 《國際金融》市場押注升息 ECB官員稱反應過度 11:482023/02/23 財經 歐洲需求熱 電動車催油門 04:102023/02/24 投資理財 歐洲乾旱 法國連31天沒雨、威尼斯河道乾涸 15:082023/02/23 國際 猛晃10秒！日本北海道深夜規模6.1地震 東京有感 22:172023/02/25 國際 國3新店隧道「3車追撞」回堵5公里 整段「紫爆」時速僅14K 08:342023/02/23 社會 義大利移民船難增至58死 歐盟主席籲加快庇護改革 05:352023/02/27 國際 應對俄威脅 德：華府與柏林華沙協商聯合軍演 09:062023/02/27 國際 蔚來擬安徽設廠 產廉價電動車 04:102023/02/22 全球財經 南科爸媽福利！三里公設民營托嬰開幕 收托48名嬰幼兒 19:302023/02/23 生活 利多撐腰 電動車後市催油門 04:102023/02/22 投資理財 疫後想出國 機票漲5成！飛這些地方有好價錢 19:112023/02/25 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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