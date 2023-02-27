大陸國務院27日舉行聯防聯控機制新聞發布會指出，自1月8日實施「乙類乙管」優化防控措施以來，截至2月26日，海關已累計檢出30種境外輸入新冠病毒變異病毒，也檢出大陸首例XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等變異病毒。

大陸《北京日報》報導，海關總署衛生檢疫司副司長李政良介紹，世界衛生組織（WHO）1月30日宣布新冠疫情繼續構成「國際關注的突發公共衛生事件」。而隨著國際航班逐漸恢復、邊境口岸陸續開通、大陸與港澳全面恢復人員往來，新冠變異病毒和其他傳染病輸入的風險有增無減，外防輸入仍然面臨考驗、挑戰和壓力。

李政良對此強調，海關將密切關注全球疫情形勢和病毒變異情況，重點做好以下幾方面工作。一是強化全球疫情的分析研判和監測預警。同時，按照海關聯合疾控部門持續開展境外輸入新冠病毒變異監測，自1月8日「乙類乙管」以來，截至2月26日，海關已累計檢出境外輸入新冠病毒變異病毒30種，檢出國內首例XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等變異病毒。

二是調整優化口岸疫情防控各項措施。堅持科學防控，強化水、陸、空同防，將入境人員行前48小時內核酸或抗原檢測結果納入海關健康申報內容。在口岸，通過體溫監測、醫學巡查、變異病毒監測等措施有效排查入出境人員涉疫風險，對於檢疫發現異常人員嚴格實施流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等措施。

三是持續做好「多病同防」。當前，國際上霍亂、黃熱病、伊波拉病毒、拉薩熱等傳染病疫情頻發，2月15日，WHO宣布猴痘疫情繼續構成「國際關注的突發公共衛生事件」。海關將持續加強境外傳染病疫情的風險監測和分析研判，強化聯防聯控，在嚴格落實新冠病毒感染防控措施的同時，嚴防其他各類傳染病的跨境傳播。