一名網友在苗栗某籃球場發現一名紅髮男子穿整套紅球衣在打籃球，乍看宛如「野生櫻木花道」，照片曝光引起關注，該紅髮男子本人親自現身留言，稱他與家人正在環島，網友笑說「不用擔心，還沒剃頭，不強的啦」、「他沒剃平頭前還不用那麼怕」、「不要跟他同一組，他等一下會傳錯人」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他在一處籃球場邊發現一名「紅髮男子」，該男子身穿全套鮮紅色籃球裝，腳踩紅色球鞋，球衣背號是10號，神似經典日本動漫《灌籃高手》裡的主角「櫻木花道」，原PO笑說「一早就來這樣大咖的，我只想好好打球」。

一名網友在苗栗某籃球場發現一名紅髮男子穿整套紅球衣，宛如「野生櫻木花道」，照片曝光引起關注，該紅髮男子本人更親自現身留言。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

一名網友在苗栗某籃球場發現一名紅髮男子穿整套紅球衣，宛如「野生櫻木花道」，照片曝光引起關注，該紅髮男子本人更親自現身留言。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

而該名「紅髮男子」本人也現身在留言處稱正帶著全家在環島中，並分享正面與其他民眾的合照，其中還有一張全家都穿著紅色藍球衣的照片，相當吸睛，網友紛紛留言「本尊出現了」、「竟然釣到本人」、「酷！本人欸」、「兄弟，帥氣」、「怎麼之前沒遇過」。

其他網友留言「不要跟他同一組，他等一下會傳錯人」、「他沒剃平頭前還不用那麼怕」、「等等就五犯畢業了，沒關係」、「別怕，這造型一看就知道還沒進化，連上籃都放槍階段」、「不用擔心，還沒剃頭，不強的啦」、「不要以為頭髮抹個髮油，換個籃球服，轉向背面，我就認不出你是麥當勞叔叔」、「身高看起來沒有櫻木高」、「野生天才櫻木花道」。