HAYASE鐵板燒推出山形A5等級和牛，肉質輕盈，大理石紋理細緻，豐潤肉質入口即化。(JR東日本大飯店台北提供)

「A5山形牛套餐」加價300元，食事升等山形牛壽喜燒丼。(JR東日本大飯店台北提供)

一系列來自山形高畠的日本酒及葡萄酒款，有日料專業的唎酒師推薦，進行餐酒搭配。(JR東日本大飯店台北提供)

春暖花開，春天好「食」節，因應季節更替，JR東日本大飯店台北的HAYASE日本料理鐵板燒區即日起至4月24日止，以日本A5等級山形牛、艷姬米、三奧屋漬物及高畠產日本酒、葡萄酒等為搭配，推出「山形高畠鐵板燒套餐」，帶給饕客一場餐桌上的日本山形美食之旅。

日本東北山形縣冬、夏溫差大，用天然水質養育而成的山形和牛，肉質輕盈，大理石般的細緻紋理，在鐵板燒煎台上的「山形和牛搭配季節時蔬」，肉質細滑、油脂香氣迷人，醇厚的油脂入口即化，美味令人難忘。海鮮部分可選大海虎蝦或嫩煎活鮑魚，在師傅純熟的巧技下煎烤後引發出海味的鮮甜，搭配山形特產口感微辣的「三奧屋漬物」，更帶出海鮮與眾不同的風味。

山形縣高畠町四面環山，種植優質稻穀釀造日本酒，且盛產葡萄酒，期間限定的套餐內容還提供山形高畠「嘉」夏多內氣泡酒為餐前酒，前菜「山形雞蛋豆腐」使用濃郁風味的雞蛋豆腐加上山形特有的野菜丁增加口感。色彩繽紛的「薄切鯛魚沙拉」選用春天當季鯛魚，切成薄片，魚肉鮮美無比，搭配清爽的梅子一起品嘗，鮮味再提升。而「蕎麥薄衣燒櫻餅風」以山形著名的蕎麥麵糰包覆蟹餡及馬鈴薯泥製成櫻餅，沾著細緻的櫻花豆乳餡一起品嘗，別有巧思。「酒蒸紅條石斑魚」選用台灣紅石斑，肉質鮮甜細緻，加上山形高畠大吟釀提升了整體風味，可享受到紅石斑的優雅及濃郁香氣。

此次食事部分特別以高畠町特別培育的米「赤鬼印艷姬」製成大蒜炒飯，Q彈口感香氣迷人，套餐加價300元，食事可升等山形牛壽喜燒丼。甜點的部分則是以台灣新鮮鳳梨搭配香草冰淇淋，最後再淋上「辯天雪女神」純米大吟釀原酒，代表從台灣到日本山形的新食感美食體驗。「山形高畠鐵板燒套餐」午餐套餐「優嗜曇」3500元，晚餐套餐「文殊」3800元、「鳩峰」4300元、「真秀場」4800元，均需加1成服務費。

以和牛美食為主要食材的JR東日本大飯店台北HAYASE頂級日式鐵板燒料理區，美饌佳餚擺盤有如藝術品般精緻，並搭配不同食器呈現意境。別具特色的「山形高畠鐵板燒套餐」，在料理長郡司行雄(Yukio Gunji)的巧思下賦予料理不同的食藝風味。推廣期間業者同步推出一系列來自山形高畠的日本酒及葡萄酒款，由HAYASE日料專業的唎酒師推薦下進行餐酒搭配。

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