出席台中228追思禮拜！看到盧秀燕暖心「2動作」 陳水扁驚嘆預言：能更上層樓 @ChinaTimes ​

前總統陳水扁與台中市長盧秀燕，26日受邀參加台中中會公義行動教會主辦的228紀念活動。陳水扁在致詞時盛讚盧秀燕，從兩個動作中就可以看出盧連任市長是必然，且還稱未來能「更上一層樓」。對此，媒體人謝寒冰示警，這是綠營分化國民黨的策略，阿扁是剛好看到機會順水推舟。

謝寒冰在節目《新聞大爆卦》指出，陳水扁表面上看起來好像在稱讚盧秀燕，但事實上就是吃豆腐，現在對民進黨最好的策略，是說藍營每個縣市長都出來選，國民黨越亂對民進黨消息大好。他強調，「現在說很棒，選舉的時候怎麼不講，2020蔡其昌怎麼不自動退選，就是想講的藍營心飄飄。」

不過對於盧秀燕的態度，謝寒冰認為，他覺得沒有受到誘惑，還是很認真做自己的事情。他也質疑，現在很多人講「侯盧配」，但國民黨放掉兩個直轄市長，就算最後選上了，但接下來一次就會碰到兩都要改選，有安排好後續接班人選嗎？

謝寒冰強調，「侯友宜、盧秀燕兩個人當中，最好只要有一個人出來就好，但民進黨這些人不需要邏輯，現在故意把消息散布出來，營造國民黨上次總統大選的氛圍，阿扁就是在旁邊幫腔。」他最後分析，國民黨2024想拿下總統大位，贏的唯一機會就是團結。