立委陳超明（右一）邀集水利單位會勘。（陳超明辦公室提供／李京昇苗栗傳真）

立委陳超明（右三）認為應該適當調節放水量。（陳超明辦公室提供／李京昇苗栗傳真）

南部大旱水情吃緊，現在正值春耕，北部苗栗縣苑裡鎮也同樣遇到灌溉水量不足問題，水圳放水量只有每秒2.5公分，農友抱怨水量不夠整地。立委陳超明接獲陳情，邀集水利署、水利會等單位會勘，經商討之後，水利署同意今天到3月10日止，調整放大水量每秒4到5.5公分，加速農民完成整田步驟。

苑裡鎮地區最近許多農田呈現乾枯，農民無奈指出，現在春耕非常需要灌溉用水整田，但供水量每秒2.5公分，對他們來說有如杯水車薪，目前輪灌區為山腳站範圍，至少還有500公頃因缺水無法整田，這周是苑裡站輪灌，大家都十分著急。

立委陳超明日前24日邀集經濟部水利署、農委會農田水利署等單位到苑裡鎮會勘，現場看見有許多乾枯的農地，就是目前無水整地最好的證明，部分農友因為等不及只能自己尋找水源，有些農友找不到水源，只好放任農地雜草叢生。

陳超明說，各地水情不佳問題，既然政府尚未公佈休耕政策，就應該在水資源合理調配下，確保農民有足夠水源完成1期稻作，而非在放水量及休耕兩個面向拉扯，特別是在部分沙地性質的田地，沒有1次淹滿、淹過，反而是浪費水資源，也引起諸多民怨。

在經過討論後，農田水利署同意調整放水量，包括苑裡、山腳、日南3個工作站所屬大安溪下的灌區、共約4600公頃。農田水利署台中管理處指出，從2月24日起到2月28日，放水量提高到每秒5.5公分；3月1日至3月10日調整為每秒4公分，期間也會視天氣變化彈性調節水量，呼籲農友盡快在這段期間完成整田。