柯震東（左起）、宋柏緯、朱軒洋、蔡凡熙今出席媒體聯訪。（陳俊吉攝）

柯震東執導電影《黑的教育》，27日以導演身分率領主演蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯出席平面聯訪，是他因拍戲受傷破相後，首度露臉面對媒體，現場見他臉貼美容膠帶，看似恢復的不錯，問他心情是否有好轉？柯震東表示自己沒辦法那麼快調適好，因為是被空拍機撞傷，看到會旋轉的東西還是會有點害怕。

另王淨日前認愛曹佑寧，被爆同遊日本、男方幫女方遛狗，她的舊愛宋柏緯聊到日本拉麵、遛狗等關鍵詞，在現場被大家猛虧一輪，逼得他搞笑作勢要離場，更巧的是，王淨的狗叫「勘吉」，而宋柏緯在《黑的教育》飾演的角色名叫「韓吉」，兩者讀音相仿，讓他再度尷尬中槍。

片中蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯飾演高中朋友，在畢業最後一天晚上上演脫序事件，聊到大男孩的高中生活，柯震東表示自己高中喜歡裝大哥，會騙同學說自己認識很多黑道，「校慶的時候外校的學生會進來找我，我都會跟他們約某個地點，但是沒有赴約過。」其實他高中沒跟別人打架過，因為他當年180幾公分、90幾公斤，已足夠嚇唬人。

柯震東也說自己高中讀私校，學校管得很嚴，所以他很常被記過甚至差點被退學，「我高中去隔壁班找女朋友吃飯就被記過，學校有髮禁又要保持男女距離，連以前想改寬褲、飄褲都不行。」蔡凡熙也分享自己高中較瘋狂的行徑，就是無照騎車被教官追。宋柏緯則是翹課翻牆卡在牆上，在游泳隊同學面前大出糗。朱軒洋是重感情的人，記得國小、國中、高中畢業那天，他都會先回家睡覺，整理迎接跟同學分別的情緒。