馬祖居民搭乘小三通，3月1日起可於開航前1小時購買船票。（連江縣政府提供）

為配合乘客臨時性需求，連江縣政府宣布3月1日起，開放設籍馬祖地區居民得於當日小三通開航前1小時，向購票櫃台出示身分證與護照或金馬證等有效旅行證件，經確認所載地址為連江縣後，即可購買小三通船票。

連江縣政府表示，為配合陸委會增加乘客臨時性需求，以及金馬小三通逐步回歸常態化作業，民眾於開航前於購票櫃台出示身分證與護照或金馬證等有效旅行證件，由購票櫃台人員確認身分證所載地址為連江縣後，即可購票，並請乘客於移民署入出境證照查驗時，主動出示身分證與相關證件，配合查驗。

詳細說明如下：

一、設籍連江縣居民得於開航前1小時，出示身分證、護照、金馬證、3個月內戶籍謄本有效證件（擇一，正本），由購票櫃台人員（琅岐及黃岐亦同）確認戶籍地所載地址為連江縣，即可購買小三通船票，並請於入出境通關查驗時出示。

二、另符合搭乘資格陸籍配偶、陸生等其他身分者，仍需於開航前兩日向航商進行訂位。

三、 因目前陸方尚未取消入境須持有48小時核酸檢測證明，最遲於開航前兩日訂位者，可享有連江縣立醫院小三通核酸檢測優惠方案，自付2000元。