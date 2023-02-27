中指院報告並指出，一線城市房市成交量月漲5％，廣州、深圳按月增幅明顯，上海較上月及較上年同期均下降。二三線整體月均漲幅超過40％，僅溫州、福州較上月下降，其中濟南漲幅明顯，月漲108.16％。

此外，監測的7個代表城市庫存總量略有下降，深圳降幅較大，月降4.89％。

從房企融資和拿地來看，中指研究院指出，房企融資類型以中期票據為主，房企拿地城市集中在杭州、蘇州、溫州、金華等長三角城市。