台灣啤酒英熊職業籃球隊27日作客面對台中太陽，雖然上季年度MVP蔣淯安遭禁賽無法上場，但全隊多點開花，包含瓊斯(Perry Jones)先發砍下27分、7籃板，大勝(Branden Dawson)拿下16分還抓下17個籃板，以及板凳殺出的朱億宗飆進4記三分球，拿下14分、6助攻，高效率的表現帶領台啤英熊以97比91擊敗對手。

開局台啤英熊就打出不錯的氣勢，大勝接連抓下二波籃板延續攻勢，搭配瓊斯不論在外圍或是切入都能命中，個人單節拿下11分，帶領英熊取得13比2的領先，也迫使太陽喊出暫停。暫停回來後太陽隊找回手感，萊斯提供火力支援，讓第一節結束反而太陽隊取得5分領先。

次節英熊外圍火力逐漸加溫，李啓瑋、朱億宗及頂替小安先發的曹薰襄都有三分命中，也幫助英熊打完半場反倒以52比45超前。下半場易籃後英熊遭遇亂流，被對手打出16比0攻勢，還好朱億宗再次從板凳跳出來穩定軍心，個人半場拿下11分，另外周伯勳也展現他在禁區的實力，下半場就拿下6分並抓10籃板，精采表現也帶領英熊澆熄太陽反攻的氣勢。

拿下這場比賽的關鍵，英熊楊志豪教練特別提到進攻籃板，「今天團隊防守的表現很理想，其中大勝、周伯勳絕對是今天贏球很重要的功臣，兩個人各抓下9顆進攻籃板，也為球隊帶來更多的攻勢。」周伯勳今天展現「籃板癡漢」本色，替補上場抓下了13顆籃板，還貢獻6分。

今天另一位關鍵則是「小朱」朱億宗，拿下14分、6助攻，而且都是在球隊面臨落後或是被追近時有所貢獻，賽後他也提到，「球隊非常需要這一勝來提振士氣，自己必須要挺身而出。」代替蔣淯安先發的曹薰襄也拿14分、7籃板和5助攻，沉穩表現也讓英熊在主控缺陣的情況下依舊維持高水準的表現。

結束今天比賽後，英熊陣中的蔣淯安、李啓瑋、曹薰襄、朱億宗及大勝將前往台北和平籃球館，參加明日下午舉辦的T1明星賽，其中「Kiwi」李啓瑋也將代表英熊參加三分球大賽，力抗聯盟各路射手。