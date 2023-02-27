位於南北韓交界處的非軍事區（DMZ），長約250公里、寬4公里，橫跨朝鮮半島，是全球軍事化程度最高的地方之一。過去70年來，這裡幾乎無人居住，如今借助Google街景，任何人都能一窺它的神秘樣貌。

1950年6月25日凌晨4點，朝鮮人民軍越過北緯38度線入侵南韓，韓戰就此爆發，整個朝鮮半島陷入長期混亂。三年後，兩韓在1953年7月27日簽署了停戰協定，正式結束戰爭，並建立非軍事區，防止進一步衝突。

南北韓非軍事區是全球軍事化程度最高的地方之一，幾乎無人居住，成為許多稀有動植物的避難天堂。（圖／Shutterstock）

為紀念韓戰結束70週年，Google發布一系列照片，公開民間出入統制線（簡稱：民統線）內區域的景象，該區域是南北韓非軍事區外圍的緩衝地帶。綜合《華爾街日報》和英國「自然史博物館」報導，儘管該地區佈滿舊地雷和戰爭遺跡，卻是許多候鳥、稀有植物和瀕危動物的避難所。大自然在過去幾十年內，不受干擾地繁衍生息。

瀕危動物白枕鶴。（圖／Shutterstock）

例如曾經被認為在南韓已經絕跡的糞金龜，以及在全球瀕臨滅絕的丹頂鶴和白枕鶴，在這裡平靜地過冬。此外，透過遠距攝影，科學家也捕捉到一些罕見動物的蹤跡，像是山貓和黃喉貂，以及亞洲黑熊的幼崽，在盜獵和棲息地喪失的危險處境下，仍有望在該地區成功繁殖。

此外，該地區擁有大約1,800種植物，約佔朝鮮半島所有植物的40%。

生活在非軍事區的多數動物無法穿越邊界高聳的柵欄，唯獨水獺可以通過橫跨河流的柵欄縫隙，在水下來回穿梭。根據南韓文化遺產管理局，水獺被視為和平與和解的象徵。

非軍事區也是一個了解過去的窗口。「你有沒有想過現在穿過首爾市中心的漢江，100年前在自然狀態下是什麼模樣？你可以透過非軍事區的天然河岸和溪流來了解，」韓國綠色聯盟（Green Korea United）顧問徐在哲說。他監測非軍事區已經超過25年。

徐在哲認為，非軍事區具有獨特的生態價值，應該受到全球關注及保護，並希望未來能列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。「我希望韓國的悲劇可以早日被重新設想，成為人類生態願景的表達，」徐在哲說。