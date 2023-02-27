負責舉辦每年高中英聽、學測及分科測驗的大考中心，上周進行董事會改選，原董事長中興大學校長薛富盛卸任，改由台大校長陳文章接任。而大考中心主任周兆民任期將到4月5日，新董事會近日將遴選出新主任。

大考中心1989年由教育部成立，1993年3月改制為財團法人。大考中心位在台大校園內，早期的董事長都是由台大校長擔任，同時他還擔任招聯會召集人，也就是台大主導了國內升大學政策，一度引起質疑。後來有幾年時間，大考中心主任及招聯會召集人均改由其他大學校長擔任。

教育部表示，依據財團法人大學入學考試中心基金會捐助章程第7條及第8條規定，大考中心董事任期每屆3年，本屆董事甫於今年年2月改選；董事互選出7位常務董事，常務董事再互選出1人董事長。

教育部說，大考中心董事長係依任期制由董事互選推派，綜理中心會務並對外代表中心。至大考中心主任，則董事長提名，經董事會同意後聘任之。後續大考中心將循主任提名及聘任機制由大考中心董事會擇定。

大考中心第10屆董事會任期至今年2月21日已屆期，上周董事會進行改選，薛富盛卸任董事長，由陳文章接手。

大考中心主任則實際負責辦理各項升學考試業務，每次任期3年。現行大考中心主任周兆民是從義守大學借調來出任，他任期到4月5日為止。對於在大考中心工作這3年，周兆民表示，這是他人生中沒想過的經歷，很值得。

大考中心新董事會上任，首要任務是遴選出新的主任，以讓各項升學考試得以順利進行。大考中心過去在升學考試命題上，被批評題目難易度不夠穩定，新主任一旦上任，必須解決此一問題。