日本政府周一宣布，從3月1日起再放寬對來自中國旅客防疫檢測措施，完全取消登機前的核酸檢測陰性證明，改為對抵達日本的旅客以不超過20%的比例進行隨機抽樣檢測，同時也取消中國航班降落機場限制。

據《日本時報》報導，目前來自中國航班僅限於東京地區成田和羽田機場，以及名古屋機場和關西國際機場，為容納更多來自中國的航班，上述的限制將全數取消。日本內閣秘書長松野弘和週一在新聞發布會上說，日本將採取靈活措施來監測中國疫情以及和其他國家的邊境管制措施。

日本目前要求入境的大陸與港澳居民與須持有接種3次疫苗接種證明或出發前72小時內核酸檢測陰性證明，旅客亦須在厚生勞動省的網站確認新冠疫苗接種證明書在有效期限內。

松野指出,新的政策是因應新冠病毒在中國的陽性率已明顯下降，目前在日本發現的所有病例都是Omicron毒株，此一毒株在日本已經普遍存在。

報導說，隨著入境日本的國際人士激增，新的措施將促進國際旅客前往日本旅遊，有助於政府實現其5兆日圓外國旅客旅遊收入的目標。

東京先前要求來自中國旅客必須持有72小時內核酸檢測證明的規定讓北京極為不滿，並因此停止向日本國民簽發入境簽證，但是在日本逐步放寬相關措施後，中國已經恢復給予日本旅客的簽證。外界也認為，日本放寬入境檢測的目的就是要改善與中國的關係。