莫斯科時報(The Moscow Times)報導，白俄羅斯流亡反對派表示，反抗盧卡申科總統(Alexander Lukashenko)的游擊隊，在首都明斯克附近的簡易機場，摧毀了一架俄羅斯飛機，有報導稱，那是俄羅斯空軍稀少的A-50預警機。

曾參選過總統，如今流亡立陶宛的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭( Svetlana Tikhanovskaya)的顧問法蘭克‧維亞柯爾卡(Franak Viacorka) 發推文說：「游擊隊發起了一次成功的突擊行動，在明斯克附近的馬丘里奇(Machulishchy)機場，炸毀了一架罕見的俄羅斯飛機…“這是自 2022 年初以來最成功的行動。」

他說，執行這次行動的兩名白俄羅斯游擊隊成員，是利用無人機發起攻擊，他們已經成功安全脫身，已不在白俄羅斯境內了。

維亞科爾卡沒有說明目標是哪一架俄羅斯飛機，只表示的價值高達3.3億歐元(約106億新台幣)。據親反對派的媒體的報嶘，那是俄羅斯的A-50空中預警機。

目前僅有白俄羅斯反對派的說法，俄羅斯軍隊方面沒有還沒有聲明。

戰區(The Drive-The Warzone)補充，如果此事真的發生，這將是俄羅斯空軍非常重大的損失。戰區提供了一張2月19日的衛星照，顯示了A-50在白俄羅斯空軍基地的常見位置。攻擊後的機場照片則還未發表。

A-50是由Il-76 運輸機改裝的大型預警機，於1984年服役，是俄羅斯空軍第一代，也是唯一的預警機，可提供廣域空中監視與指揮能力，雷達搜查範圍可從白俄羅斯空域覆蓋到烏克蘭境內，因此在俄烏戰爭開打後，它為俄羅斯的空中作戰提供了關鍵的俯視雷達監視能力。

從西方的角度來看，A-50其實性能並不出色，俄羅斯也清楚這一點，已經提出後續機場A-100的計畫，但受限於俄羅斯的研發能力低落，A-100計畫已被推遲，這使得A-50是目前俄羅斯唯一的空中預警機。因此，即使讓1架A-50癱瘓，對俄羅斯空軍來說也是一個重大損失。