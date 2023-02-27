桃園市法務局去年消費爭議申訴案達8442件，因桃園正處建設期，建案林立，以「房屋」爭議居冠，像是小檜溪重劃區某建案就因預售屋廣告在大樓外牆採仿大理石設計，豈料實際外觀卻是二丁掛貼合，湧入75件申訴案，另「詐騙包裹」案件量也較前年大增150％，呼籲消費者提高警覺。

桃園去年度消費爭議申訴案件較上一年度減少11.73％，前10大消費爭議類型排行榜除「通訊」類產品擠進第9名外，其餘類型大致相同，前5大消費爭議申訴案件數分別為「房屋」類677件、「線上遊戲」類546件、「運輸」類540件、「車輛」類515件及「電器及周邊產品」類499件。

其中居冠的「房屋」類，光是桃園區小檜溪重劃區內某單一建案就湧入75件申訴案、佔逾1成，其中最大爭議就是「模型廣告」糾紛，消費者控訴，建商在預售屋時，以仿大理石類造型的美工素材，設計出美侖美奐的大樓模型，但落鷹架後，住戶卻發現外觀牆面是以二丁掛貼合，極大反差引發預售屋消費者群起申訴。

消保官指出，消費者言之鑿鑿大樓外牆的改變，嚴重影響當初購買意願，業者有意願提供一筆資金給日後成立的管委會，但提出申訴的消費者們並不領情，不論是消保官的協商、或是消費爭議調解委員的調解，雙方都沒有共識而破局。

消保官指出，目前並沒有將大樓外觀顏色或材質列為簽約重點的實例，但桃園市府業者有取巧之嫌，畢竟重金精心製造的大樓模型，以及同比例尺的樣品屋，為的就是吸引消費者目光以便順利簽約購屋，屬於廣義的實體廣告，已立案進行調查。

而排名第三的「運輸」類540件較前年度大增150.84％，主因為消費者誤收來路不明的包裹，也就是俗稱的「詐騙包裹」。消保官指出，雖然這類申訴案大多因負責運輸包裹的快遞或物流業者，在消費者向巿政府提出申訴的第一階段就同意退費，迅速獲得妥處，但逐漸升高的不法態樣，已引起桃園巿政府法務局重視，列入年度調查和宣導的重點。

至於線上遊戲的消費爭議申訴案，以遊戲橘子146件最多，「新楓之谷」和「楓之谷」合計26件，擠下「暗黑破壞神Ⅱ」和「魔獸世界」合計的17件，爭議原因大多是玩家遭業者認定使用外掛程式而停權。