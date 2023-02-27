大陸第十四屆全國人大一次會議和全國政協第十四屆一次會議（以下稱全國兩會）將分別於2023年3月5日和3月4日在北京召開。近日，大陸國家郵政局發出通知，要求各級郵政管理部門、各郵政快遞企業切實增強做好全國兩會期間寄遞管道安全服務保障工作的使命感、責任感、緊迫感，堅決維護郵政快遞業安全穩定運行和寄遞渠道安全暢通，以實際行動保障全國兩會順利舉辦。

通知強調，各級郵政管理部門要強化底線思維和風險意識，強化問題導向和應急準備，嚴防不法分子利用寄遞管道將危險物品運入北京，嚴防違規收寄禁寄物品發生重大寄遞安全事件。各企業要對進京郵件快件嚴格落實實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」。經過收寄驗視、過機安檢的郵件快件要逐一加蓋或者粘貼收寄驗視和安檢標識，並載明安檢單位和省份。自2月25日至會議閉幕之日，嚴禁收寄和投遞寄往北京的「低慢小」航空器、穿越機等物品。

通知要求，自2月25日至會議閉幕之日，北京局要部署企業在處理中心對進京郵件快件實行投遞前「二次安檢」，未經過「二次安檢」的郵件快件不得安排投遞。京外各地企業要根據郵件快件在途時間，對寄往北京郵件快件提前啓動強化安全檢查，並逐一加蓋或者粘貼收寄驗視戳記、過機安檢標識。

通知要求，各級郵政管理部門要以機械操作、車輛交通、消防用電等風險突出環節和部位為重點，督促企業切實做好處理中心和營業網點等生產作業場所現場管理及風險隱患排查整治工作，嚴防生產安全事故發生。督促企業加強矛盾糾紛排查化解，落實行業維穩應急處置「四個一」要求，切實維護基層網路穩定和快遞小哥權益。北京、天津、河北、山西、內蒙古、山東、遼寧省（區、市）郵政管理局要加強信息互通和協調聯動，著力構築環京寄遞安全「護城河」防線。

對於疫情防控工作，通知強調各級郵政管理部門、各企業要嚴格按照「乙類乙管」總體方案及防控指引等要求，認真做好新階段行業疫情防控各項工作。各級郵政管理部門要督促指導企業完善疫情防控、保通保暢等方案，抓好員工教育培訓和健康防護、疫苗接種等基礎性工作。

此外，通知還要求各級郵政管理部門要督促企業嚴格落實各項服務標準，做好風險防範，及時妥善應對處置事故案件、自然災害、經營異常、負面輿情等各類突發事件，保障網絡穩定運行。各企業總部所在地省（區、市）郵政管理部門要督促指導企業總部做好全網運營監測和調度疏導。各級郵政管理部門要認真做好應急值守、群眾來信來訪和信息報告等工作，實行24小時值班和領導帶班制度。