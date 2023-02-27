圤智雨是知名網紅推手、經紀人，在業界小有名氣，2年前跨界當AV導演，曾替網路紅人鄧佳華編導AV作品《華根初上》，還辦過素人男優海選，因此有不少想往這方面發展的網友都會尋求他的意見。近日他提到台灣男優目前的行情，認為男優當主業無法賺錢。

圤智雨今（27）日在Instagram發文提到曾說過不支持女生進入AV界當女優，有位粉絲就詢問是否支持當男優，圤智雨坦言：「我支持男生進入AV圈當男優，為什麼女生跟男生差別會那麼大呢？因為女生進入這個圈子會比較被無限放大操守、婦道、歧視，但男人就呈現出一種比較相反的狀況，男人通常在入圈以前，自己就會跟家人有所謂的抗爭，有大部分的人都會死在這個點上而無法當男優，而真正不受家人反對，並且也不怕社會觀感的男人，基本上我會說，歡迎光臨AV圈」。

他認為男生只要搞定家人了，就算被家人朋友知道，只會羨慕可以跟這麼多女優發生關係，所以男優的親朋好友接受度很高，不過他表示：「賺錢一定是不可能的，只能當兼職，因為一部片頂多給你最多8000 ，但是解鎖人生成就，與朋友炫耀，是非常有用的升級利器，但是長得帥，小GG大 ，又持久的，沒有刺青的，演技好的，可能比女優還稀少」。