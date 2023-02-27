一名女網友抱怨男友平時喜歡吃重口味食物和喝酒，但每次吃完後就直接親她，如果她拒絕，就會被說不愛對方，某次男友聚餐吃大蒜蝦子和喝酒，回家後就猛親她，她崩潰「一堆殘渣還跑進我嘴巴裡，差點就吐了」，男友還曾差點吐在她嘴裡，讓她說到底該忍到什麼時候。

「真的很噁好嗎」該網友在「爆料公社－匿名工社」發文，她說男友平時喜歡吃味道很重的食物，而且喜歡在嘴裡有食物時就一直吻她，喝最後更喜歡親她，「我常被熏到受不了，講了他就發脾氣說我不愛他」，後來她妥協要求男友只有喝醉時不能強親她，某次男友聚餐吃了大蒜蝦子和喝酒，回家後有抓著他猛親，「一堆殘渣還跑進我嘴巴裡，我差點就吐了」。

原PO男友當下口腔裡的味道全灌進她的鼻腔裡，她當下受不了就推開對方，又被男友罵，但她說男友已經好幾次這樣，某次甚至差點吐在她嘴裡，崩潰發文「我不知道如果這樣忍讓還算不算愛，那到底要忍到什麼地步才算愛」。

其他網友留言「感情問題一律分手，衛生問題就衛生處理，刷牙漱口也不會，當什麼男人」、「恐怖，為何不分手，那就不要抱怨」、「應該問問自己為什麼要容忍」、「妳也可以跟他說，如果連親親時的基本清潔禮貌都沒有的話，那你是不是也不愛我」、「不改就分手吧…這種人你沒辦法糾正他的不良習慣，結婚，生小孩，你自己往後日子還很長」、「生活習慣不同，不是妳吃的比他重口味，就是換個男友」。