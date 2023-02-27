據香港新聞網報導，香港特區政府財政司司長陳茂波今天（27日）表示，去年香港樓價（房價）累計跌逾15％，但由於是自高位回落，目前樓價水平仍居高位。加上政府早前實施的樓宇需求管理措施，旨在令未購房的香港市民在供求仍然偏緊的情況下有優先機會，因此政府經研究後，認為目前不適合撤銷任何樓市辣招。

2月22日，陳茂波在香港立法會發佈《2023-2024年度財政預算案》，俗稱「辣招」的各項住宅物業需求管理措施維持不變，只調整了從價印花稅（第二標準稅率）的稅階。

陳茂波表示，去年4.5萬宗購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業，其中大部分人購買的為中小型單位。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自2010年都沒有調整，決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位。有關調整將按在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施將會令3萬7000名買家受惠，政府每年因而少收約19億港元。他並透露現時不會為「資本投資者入境計畫」，而調整樓宇需求管理措施，否則會影響市場。

此外，陳茂波指出，由於未來5年政府基建和工務工程平均每年涉及過千億元，因此計畫每年發債約650億港元，以管理現金流。

陳茂波強調，政府有一定財政儲備，目前不急於發債，會視乎經濟、利率走勢等，再決定何時發債。又提到當利率較高時，可以將債券年期縮短，加大政府財政彈性。

截至3月底，香港政府未償還債務佔本地生產總值4.5％，陳茂波表示，直至2027年度有關佔比將升至約9.5％，與全球比較，水平偏低，有能力通過發債管理現金流。

在新預算案中，香港政府公佈2023-2024年度賣地計劃，將出售12塊住宅用地，可建約9120個單位，單位數目為近五個年度新高。據香港政府新聞網2月23日消息，為支持青年住屋需要，其中一塊用地用作港人首次購房項目，另一幅則會提供青年宿舍。

12塊住宅用地中，港島、九龍各有2塊，新界8塊，涵蓋高、中、低密度發展，其中6塊提供至少500個單位。荃灣油柑頭用地規模較大，可提供近2000個單位，屬港人首次購房項目。

東湧東新填海區首次有地皮推售，其中，東湧第106A區土地集私人住宅與青年宿舍於一身，屬首次加入興建青年宿舍的要求，發展商須預留其中10％樓面面積興建青年宿舍，落成後宿舍部分交還政府擁有。民政及青年事務局正擬定項目細節，待用地推出時公佈。

香港發展局局長寧漢豪2月23日在記者會上表示，私人重建、發展項目的單位來源每年也有變動，政府未必可以控制，因此，政府賣地和鐵路物業發展項目的重要性非常大。下年度計劃出售的12幅土地料可提供約9120個單位，為2019-2020年度以來最高。

而港鐵公司下年度推出小蠔灣站第一、二期，以及東湧東站共3個項目，預計提供約4530個單位。

香港市區重建局推展的項目也有3個，分別為九龍城盛德街／馬頭湧道、九龍城啓德道／沙浦道，以及黃大仙衙前圍村，合共約2200個單位。

至於私人發展或重建項目，局方估算可提供約4700個單位。綜合所有土地來源，預計2023-2024年度私樓單位潛在供應量約20550個，遠高於12900個單位的全年供應目標。

香港政府下年度還會推售3塊商業用地，其中一塊位於啓德發展區，一塊為前灣仔警察已婚宿舍，另一塊為金鐘廊，合共提供約20萬1730平方米樓面面積。

下年度賣地計劃還包含3塊位於元朗的工業用地，合共提供約17萬平方米樓面面積，是首批現代產業大樓用地，用作支持物流、汽車維修等高增值產業發展，其中30％樓面面積用作重置受清拆影響的棕地作業經營者。

下年度首季，即今年4月-6月率先招標出售的住宅用地有兩塊，分別是荃灣油柑頭港人首置項目用地和堅尼地城西寧街與域多利道交界地皮，合共提供約2400個單位。私人發展或重建項目則有5個，合共提供約360個單位。