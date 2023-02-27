人民幣兌美元在岸價27日收報6.9645元，較上日下午4時30分收報6.9442元，跌203bp或0.29％；較晚上11時30分最後成交價6.9630元，走弱15點。

離岸價（CNH）早盤跌向6.99元，低見6.9897元，截至下午5時01分，離岸價報6.9825元，在岸價報6.9626元。

官方27日開出的中間價報6.9572元，較上日報6.8942元，下調630基點或0.91％，創去年12月30日以來新低。

交易員表示，美國近期公布的一系列偏強經濟數據，不斷強化美國聯準會將更長時間維持高利率的預期，美元亦重返105關口觸及七周高位；由於市場預期不斷修正，加上地緣緊張局勢加劇，且大陸國內缺乏支撐人民幣反彈的數據，短期人民幣可能考驗7元關口。

另有交易員認為，後續需要關注監管層會否重新啟用部分逆周期舉措，包括降低中間價波幅，通過掉期收集美元為即期市場提供流動性等，以判斷監管態度。