228連續假期3天來，南投縣各風景區累計遊客數達100萬人次，其中，風光明媚的日月潭依然是遊客的最愛，累計遊客數達25萬人、占全縣1／4；九族文化村連日爆滿，清境農場連續2天入園破萬人。

南投縣觀光處長陳志賢表示，228連假從25至27日，到南投縣各風景區的遊客，推估累計約100萬人次。25日全縣遊客推估約22萬人次，主要包括日月潭周邊6萬5000多人、清境農場6186人、清境步道1608人、溪頭4259人。

26日全縣推估約40萬人次，主要包括日月潭周邊9萬3000多人、清境農場1萬415人、清境步道2935人、溪頭6681人。

27日全縣推估遊客38萬人次，日月潭周邊約9萬2000人、清境農場1萬272人、清境步道2725人、溪頭6835人。

九族文化村櫻花全面盛開，吸引賞櫻遊人如織，入園遊客大爆滿；九族文化村經理黃瑞奇表示，27日一早就有遊客抵達，園方提前在早上7點半開始售票，讓遊客提早入園，在早上10點就宣布園區停車場容量已經達到8成，並啟動疏散宣導機制，單日入園1萬6800多人次；由於28日是收假日，預估遊客數會減少。