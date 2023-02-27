國防安全研究院國安所所長沈明室日前接受專訪，他表示民進黨若派出賴清德參選2024總統大選，在辯論會上將高下立判，該言論遭批評不妥。臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」今(27日)在臉書反諷酸，國防部霸氣屏除軍隊國家化及行政中立之過時觀念，在抗中保台不對稱戰爭中，具體展現面對國防危機之韌性。他還提到獨派、愛台灣、台派、抗中保台、暖，民進黨都自己搞到臭掉。他強調最新愛台形容詞就是「韌性」。

不可能我二弟天下無敵指出，隸屬於國防部的國防安全研究院國安所所長沈明室，接受廖筱君專訪時公開表示：民進黨主席、副總統賴清德若2024大選對上鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜，不但勝算最高，大選辯論賴若對上郭，還會因口才或對國政熟悉程度，「馬上就高下立判」。據《TVBS》報導，國防部說國防院專注於國家安全與國防軍事之研究與分析，已與國防院溝通並向各研究員宣達，未來避免此種情況再發生。

近日國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵用與罰則規定；國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲25日分析，此次修法主要精神是在提高國家韌性，並因應時代變遷及威脅條件，進行動員計畫的準備。不可能我二弟天下無敵也反諷開酸：國防部為堅定保衛台灣安全，霸氣屏除軍隊國家化及行政中立之過時觀念，在抗中保台不對稱戰爭中，具體展現面對國防危機之韌性。

「獨派，民進黨自己搞到臭掉；愛台灣，民進黨自己搞到臭掉。」不可能我二弟天下無敵還提到，「台派、抗中保台、暖」這些詞彙，民進黨都自己搞到臭掉。他說「最新民進黨愛台形容詞：韌性」。，民進黨都自己搞到臭掉。他說「最新民進黨愛台形容詞：韌性」。