舞台劇《丞相，起風了》演員首度合體，左起謝子涵、徐千晴、林辰唏、凱爾、徐巧芯、黃捷。（全民大劇團提供）

台北市議員徐巧芯參與舞台劇《丞相，起風了》演出。（全民大劇團提供）

高雄市議員黃捷參與舞台劇《丞相，起風了》演出。（全民大劇團提供）

民眾黨發言人徐千晴參與舞台劇《丞相，起風了》演出。（全民大劇團提供）

凱爾（左）、林辰唏擔綱演出舞台劇《丞相，起風了》男、女主角。（全民大劇團提供）

林辰唏在舞台劇《丞相，起風了》首度嘗試喜劇演出。（全民大劇團提供）

全民大劇團舞台劇《丞相，起風了》時隔1年再加演，這次巡演請來金鐘迷你劇視后林辰唏擔綱女主角，更組建台灣政治史上最美最強跨黨派女子團體，台北市議員徐巧芯、高雄市議員黃捷、民眾黨發言人徐千晴、民進黨青年發展部副主任謝子涵，將分別在不同縣市演出男主角的初戀情人！4位政壇美女27日首度同台，現場跳一段劇中主題曲〈Cyber warrior〉，林辰唏開玩笑說，自己其實最想加入女團，「在後台看到大家，我內心的大叔魂一直大尖叫！」

此次史無前例找來各黨派政治美女演出，編導謝念祖笑著表示，會邀請她們演出是因為在風頭上的她們，最能體會這個主題，但劇團再三強調，「她們是認真來演戲的！而且4位演出的演出費，都將轉成公益票券，回饋給社會。」4位政治美女將共同挑戰一個角色，演出劇中人氣女團的隊長，因為網路霸凌而差點鬧出人命。為了演好角色，4位不僅要訓練演技，還要挑戰性感舞蹈！

《丞相，起風了》以喜劇挑戰網軍議題，希望讓大眾了解網路惡意留言的嚴重性。被問曾遇過的網路惡意留言，林辰唏表示最有印象的，是之前在高鐵上餵母乳，「餵母乳我認為是十分健康、正向的事情，沒想到有人卻帶有色的眼睛在看這件事。我覺得困惑是，我做這件事有問題，還是你想法有問題？我原本只是想跟很多辛苦的母親分享，做這件事很辛苦但是也很幸福。」

被問為何接演？徐巧芯笑說：「看到標題就接！我跟劇團說，最大的問題只是我還沒瘦下來。」她表示自從接演，過年至今每天都盡量只吃沙拉少吃澱粉，還1周重訓4次，至今體脂少了3-4％，「到六月演出前還有4個月，相信到時坐在後面的觀眾，也可以感受到我有腹肌。」至於會不會影響到接下來的立法委員選舉，她則說絕對不會，「每個人都是24小時，我已經切好排練和工作的時間，要把每天都活得很充實。」

被問質詢與演戲哪個難？徐巧芯說：「演戲比較難！」透露自己同手同腳，上次公開跳〈愛你〉轉圈差點跌倒，全場都在笑，也在地方上惹出笑話。

黃捷之前曾有不少被網友攻擊經驗，她表示收過許多色情哏圖，「會有人把我翻白眼的照片，拿去配成人玩具再傳給我，遇到這種我一律告」，她最不能接受的是威脅到家人的安全，「甚至有人會跟我說，為甚麼你不確診去死。」

曾在演藝圈的徐千晴開玩笑說：「剛開始收到劇團邀約，我以為是詐騙電話，雖然我之前在大陸拍過廣告，但回來從政後，就沒有再站上舞台，沒想到還有演出機會。」她開玩笑說，這次是4黨難得一見和樂融融同台。

曾任民進黨發言人的謝子涵則說：「這齣劇帶來關於在網路媒介上，要如何與人溝通，以及網路的失真帶來的言語霸凌，我覺得是現在世代大家都要學習的。希望我的演出可以陪伴大家一起度過黑暗的日子。」

林辰唏是第3度與全民大劇團合作。前兩次分別為《最後一封情書》的舞台劇及同名電視電影，她表示：「因為《情書》劇中我的角色陸續失去小孩和母親，實在太慘了！去年拍攝《情書》電視電影時，我實在受不了，不停跟導演爭取說下次一定要合作喜劇。」這次舞台劇挑戰女詐騙犯，以姣好的外表，假裝自己是海歸才女，以騙取有錢男人的金援，必需是一個人見人愛、充滿喜感的可愛角色，對多半演出酷酷女孩的她，將是很大的挑戰。

《丞相，起風了》劇名取自網路PTT用語，趣味描述網路主流意見（網路風向）的改變。編導謝念祖分享創作起因於，之前劇團做過的網路節目被網軍出征，因此產生創作動能：「這是一齣跟現代生活、現代人十分貼近的戲劇。掛在網路上的我們，常常在不清楚狀況下，被故意操作的網路資訊給影響。這齣戲希望讓觀眾知道這個社會是真的有網軍！如果大家在網路遊逛，心中會有『這是網軍嗎？』的想法，這齣戲就成功了！」

《丞相，起風了》故事描述一群怪咖組成的雜牌軍，透過網路操作賺錢，但沒想到一次策略錯誤，導致女團霸凌事件炎上，眼看就要鬧出人命……，他們要如何透過網路聲量，挽回一切。該劇由全民大劇團製作，謝念祖編導，林辰唏、凱爾擔綱男女主角，湯志偉、張丹瑋、張巧明、呂紹齊、龍龍(林千聿)、林斌、徐巧芯(台北場)、黃捷(高雄場)、徐千晴(新竹場)、謝子涵(台中場)領銜主演；導演柯一正(台北、高雄、新竹)成為特別來賓驚喜現身。OPENTIX兩廳院文化生活購票。