APP自動下載、捆綁下載、自動續費、廣告惡意彈窗，這些大陸APP的使用亂象時有所見。大陸工信部27日發布《工業和信息化部關於進一步提升移動互聯網應用服務能力的通知》，明確提出26條措施，對上述多種亂象進行規範，從APP上架到下架、從安裝到刪除、從使用到投訴，覆蓋用戶使用的全過程。

例如在APP付費環節上，該《通知》提出，要清晰明示產品功能權益及資費等內容，有開通會員、收費等附加條件的應當顯著提示，同時採自動續訂、自動續費方式提供服務的話，應取得用戶同意、不得默認勾選、強制捆綁開通，並在自動續訂、自動續費前5日以簡訊、消息推送等顯著方式提醒使用者。

根據中新網報導，該《通知》規範中，也要求向用戶推薦下載APP應遵循公開、透明原則，不得通過「偷樑換柱」、「強制捆綁」、「靜默下載」等方式欺騙誤導使用者下載安裝。針對經常碰到刪除難的問題，也要求APP應可便捷卸載，不得以空白名稱、透明圖示、後台隱藏等方式惡意阻撓。

此外，在使用APP體驗上，也明確規範彈窗資訊等視窗，必須提供清晰有效的關閉按鈕、不得頻繁彈窗干擾用戶正常使用，或利用高靈敏度「搖一搖」等易造成誤觸發的方式誘導使用者操作。

還有大陸不少網友反映APP經常在後台偷運作。該《通知》也規範，在非服務所必需或無合理場景下，不得自啟動和關聯啟動其它APP，或進行喚醒、調用、更新等行為。