香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）分屍案震驚社會，香港警方在作案現場湯鍋內找到其頭顱，雖完整但有被重擊的痕跡，湯鍋中也發現其他殘肢且還有紅蘿蔔、白蘿蔔等配料；知名法醫高大成27日推測，加入青菜配料應是為了「掩人耳目」，要丟棄時像廚餘就不會引人注意，而致命傷應是後腦遭重擊。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，一般分屍案都是不想讓別人知道死者是誰，因為不知道的話就找不到兇手，所以用分屍的手段，尤其手有指紋、頭顱都能驗出 是誰，兇手可能是想把他煮爛了就變不出來，現在還有粒線體DNA所以還是驗得出來這種動作都是沒有意義的

高大成指出，DNA要煮到完全驗不到很困難，可能滾煮3天3夜也沒辦法，尤其是頭骨。頭骨跟一般骨頭不一樣，一般骨頭是肉跟筋去接合的，所以肉跟筋煮熟、煮爛後就分開了，但頭骨是骨頭和骨頭去接合的，所以煮不爛，除非是剛出生的小嬰兒。

高大成說，湯鍋中有加入紅蘿蔔、白蘿蔔等配料，應該不是煮來吃的，較有可能是這樣煮起來，拿去丟棄時就像廚餘，比較不會引人注意；人體是雙腳站立，長骨很多，很少有動物骨頭和人類長度一樣，因此看到長骨通常都會懷疑是人類的，他們將人體四肢的肉削一削、骨頭分段鋸一鋸，全部煮在一起就比較不會被發現。

另，高大成也推測蔡天鳳的致命傷應是頭顱後遭到重擊，失血過多死亡；他表示，聽說蔡天鳳的頭顱後腦、耳後附近有破1個5.5公分到6.5公分的洞，這樣的大小大概就跟槍托差不多，加上蔡天鳳的前公公過去是警察，所以推測可能用槍托重擊致死。