111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽階段前兩場打得洩氣的輔仁大學，27日在外籍生凱德爾及江均都繳出「雙十」數據帶動下，挺過國立體大追擊，58比49在複賽勝場開胡。

輔大在第2、3兩節都讓對手國體大單節得分個位數，帶著11分領先進入第4節，不過國體大仍未放棄並積極追分，在末節剩6分多鐘胡晉豪、謝承諳接連三分命中後，46比44超前，不過輔大江均頻頻籃下強攻、爭取籃板，幫助輔大以14比3攻勢關門，終於拿下複賽首勝，和國體目前都是1勝2敗。

輔大教頭楊哲宜指出，複賽首場2分飲恨台灣師大對球員信心打擊不小，但該役是輸在自己，好險對國體這場贏球，重新找到勝利感，8強階段每場交手都很接近，細節上就要努力做得更好，重點是找回信心和態度，希望漸入佳境。

楊哲宜並說，球隊外籍生米哈洛受傷，經過檢查情況不樂觀，可能這個賽季是報銷了，學校醫療團隊會盡力給他最好照顧，在少了一名外籍生的狀況下，複賽剩下的4場比賽還是要全力求勝，也鼓勵大四中鋒喬楚瑜在數據年可以打出成績，為自己未來挑戰職籃選秀爭取好的印象分。

此役輔大17分、20籃板，江均13分、15籃板，此役將頭髮紮了個武士頭的江均賽後說，總算是開胡了，相信團隊信心也打出來，後續賽程繼續努力。

國體大隊長陳力生貢獻全隊最高14分，謝承諳12分。