營運商如今正在尋求突破下一個挑戰的方式，為自動化、管理，以及日益多樣化的資料與服務提供雲端原生功能，滿足企業在邊緣營運的智慧需求。英特爾於27日宣布推出一系列推動此項轉型的產品和解決方案，並展現來自領先營運商、原始設備製造商（OEM）和獨立軟體供應商（ISV）等業界的廣泛支持。

英特爾企業資深副總裁暨網路與邊緣運算事業群總經理Sachin Katti表示，英特爾驅動著全球的雲端、網路和企業，讓我們能夠知悉在雲端與邊緣之間，部署運算和加速的正確位置，協助英特爾的客戶擴大營運規模以滿足使用者需求。英特爾在第四代Intel Xeon可擴充處理器所取得的進展，可在維持相同的功耗範圍內讓vRAN效能翻倍，促使5G核心UPF吞吐量幾近2倍，藉以加速部署一系列網路、安全和企業邊緣服務，讓英特爾在今日即可成為客戶達成未來網路現代化和獲利的平台。

由於高效能、可擴展、靈活性和具能源效率的系統需求，讓行動網路從固定功能、以硬體為基礎的晶片和基礎設施，轉換成在通用處理器上執行以軟體為主、全面虛擬化的平台。加速RAN虛擬化則能夠滿足通訊服務供應商（CoSP）未來的需求，同時提升RAN能源效率並降低總擁有成本（TCO）。

透過將vRAN加速全面整合至Intel Xeon系統單晶片（SoC），免除對於外部加速卡的需求；與前一世代相比，英特爾在相同功耗範圍可提供2倍容量，並透過內建加速額外省下20％功耗，讓第四代Intel Xeon平台已十分出色的每瓦效能更上一層樓。這種創新處理和整合功能的結合，英特爾預估具備Intel vRAN Boost的第四代Intel Xeon可擴充處理器，其每瓦效能將與目前市場上最好的Layer 1 SoC加速卡旗鼓相當甚至更優秀，並同時提供軟體定義、虛擬化網路等優勢。

英特爾正引領網路核心朝向雲端原生、基於服務的架構演進，並提供開放解決方案，來解決效能、TCO、電源效率、安全性，以及整個網路堆疊缺乏可視性等挑戰。英特爾的硬體和軟體解決方案，將使得5G核心網路以更佳、更聰明的方式運作，並在關鍵任務和電源效率、效能、延遲等客戶需求之間取得平衡。

為近一步協助網路營運商達成網路現代化，降低其5G核心的TCO，英特爾展示安裝第四代Intel Xeon可擴充處理器的單一雙插槽伺服器，達成業界首次1Tbps 5G UPF工作負載效能，並獲得Samsung近一步驗證。

另外，新的Intel Infrastructure Power Manager 5G核心參考軟體能夠在不影響吞吐量、延遲、遺失封包等關鍵效能指標的情形之下，動態匹配執行中的伺服器功耗與資料流量。

該軟體在Casa Systems、NEC和Nokia的測試中，藉由簡化英特爾第三代、第四代Xeon可擴充處理器當中的功耗遙測、電源控制狀態和低延遲頻率變化等關鍵功能的存取方式，顯著地縮短ISV和營運商的上市時間。營運商可以利用這款參考軟體降低網路TCO，並加速實現淨零排放目標進度，有望省下數百萬美元並抵銷可觀的二氧化碳排放量。

網路邊緣大規模成長，很大一部分來自視訊服務，並將明確劃出服務供應商十年內的競爭態勢。營運商的網路邊緣設施為其提供競爭優勢，實現業務成長，但預測何種視訊服務將一飛衝天，仍舊是不小的挑戰。

英特爾與Broadpeak、China Mobile、Cloudsky、ThunderSoft和ZTE等合作夥伴，一起展示Intel Converged Edge Media Platform，該平台從共享的多租戶架構中提供多種視訊服務，並利用雲端原生所具備的可擴展性，針對不斷變化的需求智慧地作出回應。

視訊服務－內容遞送網路（CDN）、雲端遊戲、混合實境和3D渲染，可以由包含CPU和GPU加速應用的單一雲端原生環境提供，營運商不再需要為前景不明的應用服務投入專用資源。相反地，他們可以將服務建立在通用架構上，透過雲端原生的可擴展性來自動改變或調整服務的規模，以適應不斷變化的需求。

隨著第四代Intel Xeon可擴充處理器整合網路加速，英特爾還為雲端、通訊和嵌入式等應用，擴張其Agilex 7 FPGA和eASIC N5X結構化ASIC裝置的產品陣容。

隨著雲端服務供應商（CSP）於2023年從200G轉換至400G網路，CoSP將在2024年陸續跟進，Intel Agilex 7 FPGA AGI 041裝置將可提供次世代400G基礎設施加速解決方案。AGI 041裝置為400G基礎設施處理器（IPU）提供容量、電源效率和效能的絕佳平衡。

英特爾還提供獨特功能，透過Intel eASIC結構化ASIC進一步最佳化客戶400G基礎設施解決方案的成本和功耗。針對網路工作負載，N5X080裝置相較FPGA能夠降低60％的核心功耗，同時比傳統ASIC減少50％的原型開發時間。