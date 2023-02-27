「2023台北旅展-春季展」24日起一連四天展期，國內旅行社員工向民眾說明客製化的國內旅遊方案。(陳怡誠攝)

國內旅行社員工向民眾說明客製化的國內旅遊方案。(陳怡誠攝)

「2023台北旅展-春季展」24日起一連四天展期，旅行社員工在攤位前吆喝民眾前來攤位洽詢。(陳怡誠攝)

旅行社員工在攤位內逐項向民眾說明規劃。(陳怡誠攝)

「2023台北旅展-春季展」24日起一連四天展期，各個旅行社在攤位前張貼旅遊優惠方案吸引民眾前來詢問。(陳怡誠攝)

「2023台北旅展-春季展」24日起一連四天展期，各個旅行社推出精心規劃的旅遊方案吸引民眾在攤位詢問旅遊內容。(陳怡誠攝)

不少民眾前往會場參觀各個旅行社推出優惠方案，人潮擠爆展場。(陳怡誠攝)

各個旅行社派出工作人員主動向民眾推銷精心規劃的旅遊優惠方案。(陳怡誠攝)

防疫措施逐漸鬆綁，為迎接觀光人潮回歸商機，「2023台北旅展-春季展」24日起一連四天在台北世貿一館重磅登場，吸引近百家廠商、近200個攤位參展，期待打造疫情前的旅遊盛況，創下億元商機，共創台灣新經濟。 國內各大旅行社，推出琳瑯滿目國內外旅遊行程及度假勝地，包含台灣、日本、韓國、泰國、歐洲及近年興起全包式郵輪行程，祭出限定限量、破盤價等好康，以及限量促銷機票、飯店住宿券、美食餐券、伴手禮等優惠。

瞄準今年防疫解禁國人出國度假的熱潮，業者推出五花八門超值優惠方案，如韓國首爾限量下殺5900元、濟州島9900元、泰國曼谷自由行9900元（以上均未稅價）；還有北海道賞櫻五日、黑部立山雪牆五日、世界文化遺產合掌村巡禮五日29900元等。

國內旅遊業者在疫情大解封的今年推出台北天燈、苗栗採菇一日遊99元破盤價、台中谷野會館推出現場購買泡湯券買一送一，以及今年2023澎湖花火節適逢迪士尼100周年，推早鳥預約行程9000元有找，讓您上山下海HIGH翻澎湖三天，璀璨花火陪伴歡度美好夏日時光。 揮別疫情影響，國內外旅遊市場逐漸以目標客群推出客製化旅遊行程，或針對季節性、主題性、小資族群等多元旅遊商品及優惠好康，讓人一秒置身客製化旅遊的場景中。