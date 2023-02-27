高鐵昨日在苗栗段發生集電弓異常降弓，沒想到今（27）日又出包。高鐵公司證實，雲林車站17：52發生道岔訊號異常，18：50已排除狀況，運轉陸續恢復中，不過仍有部分列車延誤，影響路段為南港-左營。
有PTT網友表示，自己搭乘南下149號車次列車，停在彰化20分鐘後，重新發車沒多久後再度停駛，釣出不少高鐵乘客分享停車資訊，「663剛臨停在雲林，現在出發了」、「我也在車上。走不到5分鐘又停了，X」、「超過30分記得退半價」。
高鐵昨日在苗栗段發生集電弓異常降弓，沒想到今（27）日又出包。高鐵公司證實，雲林車站17：52發生道岔訊號異常，18：50已排除狀況，運轉陸續恢復中，不過仍有部分列車延誤，影響路段為南港-左營。
有PTT網友表示，自己搭乘南下149號車次列車，停在彰化20分鐘後，重新發車沒多久後再度停駛，釣出不少高鐵乘客分享停車資訊，「663剛臨停在雲林，現在出發了」、「我也在車上。走不到5分鐘又停了，X」、「超過30分記得退半價」。
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