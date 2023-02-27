驚悚事故畫面曝光，只見對撞瞬間轎車車頭凹陷，大量高麗菜衝天墜落，2車幾乎都成了廢鐵。（民眾提供）

台9線台東縣卑南鄉煙草路段今（27）發生一輛轎車因超車不慎，在對向車道打橫後遭載滿高麗菜的貨車撞上，轎車上的2名男子傷重不治，菜車上2名女子送醫急救中；驚悚事故畫面曝光，只見對撞瞬間轎車車頭凹陷，大量高麗菜衝天墜落，2車幾乎都成了廢鐵。

目擊民眾說，從行車紀錄器可見，行經事故地點時，肇事車輛已打右彎並超過前車，隨後疑因方向盤急打左拉回車道，卻造成車輛打橫，副駕駛座直接迎上菜車。兩車碰撞後，自小客仍往前滑至對向路邊，菜車則是彈跳後平行旋轉180度。

驚悚事故畫面曝光，只見對撞瞬間轎車車頭凹陷，大量高麗菜衝天墜落，2車幾乎都成了廢鐵。（民眾提供）

台9線卑南鄉煙草間路段，今天下午2時50分許發生1輛滿載高麗的3.5噸小貨車與轎車撞擊車禍，造成4人受困車內輕重傷，轎車中年約40歲的張姓男駕駛和詹姓男乘客救出已無生命徵象，小貨車則為2名女性，困在車上無法動彈，2女身上有多處挫傷，楊姓駕駛雙腳骨折，送醫急救中。

2輛車都卡在南下路段，車頭嚴重變形，宛如廢鐵，小貨車上的高麗菜灑落滿地，可見撞擊力道之大，消防人員現場破壞車體，將受困者救出送醫。

此外，在發生車禍的前方路段居民家中監視器，曾拍到該黑色自小客車北上時、一路越線超車，研判是超車過程中迎面撞上南下的小貨車，才造成這起嚴重車禍。

警方表示，該路段沒有監視器，現場未找到目擊者，加上兩車4人都重傷送醫急救，目前僅知道自小客在前方路段曾越線，研判可能因此發生車禍，確實肇事原因仍待調查。